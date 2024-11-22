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Giriş Tarihi: 22.11.2024 22:09 Son Güncelleme: 22.11.2024 22:37

Şanlıurfa’da kadının boğazını kesen cani tutuklandı

Şanlıurfa’da Leyla Örün’ün boğazını keserek öldüren yabancı uyruklu şahıs polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu Ahmet El avad emniyetteki ifadesinden sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı mahkemece tutuklanan cani ceza evine konuldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kadının boğazını kesen cani tutuklandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, olay meydana geldi. Leyla Örün(43)'den haber alamayan arkadaşları durumu Polis ekiplerine haber verdi. Örün'ün evine giden Polis ekipleri kadını boğazı kesilmiş halde buldu. Olay yerine çağırılan Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

43 yaşındaki kadının cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Polis ekipleri kadını öldüren şahsı bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Leyla Örün'ün boğazını keserek öldüren yabancı uyruklu şahıs, güvenlik kameralarını inceleyen Polis ekiplerinin titiz çalışması ile kıskıvrak yakalandı. Leyla Örün'ün boğazını keserek öldüren şahsın yabancı uyruklu Ahmet El Avad. Olduğu öğrenildi.

ÖLDÜRDÜĞÜM İÇİN ÇOK PİŞMANIM

Gözaltına alınan ve Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ahmet El Avvad, "Leyla Üren'in çantasındaki deste paraları görünce almak istedim. Ancak karşı koyması üzerine mutfaktan aldığım ekmek bıçağıyla boğazını kestim ve paraları alarak kaçtım. Bu cinayeti işlediğim için çok pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ahmad El Avvad, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Şanlıurfa’da kadının boğazını kesen cani tutuklandı
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