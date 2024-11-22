Şanlıurfa’da kadının boğazını kesen cani tutuklandı

ÖLDÜRDÜĞÜM İÇİN ÇOK PİŞMANIM

Gözaltına alınan ve Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ahmet El Avvad, "Leyla Üren'in çantasındaki deste paraları görünce almak istedim. Ancak karşı koyması üzerine mutfaktan aldığım ekmek bıçağıyla boğazını kestim ve paraları alarak kaçtım. Bu cinayeti işlediğim için çok pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ahmad El Avvad, tutuklanarak cezaevine konuldu.