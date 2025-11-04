Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da kahreden kaza! 2 yaşındaki Leyla ezilerek feci şekilde can verdi! O korkunç anlar ortaya çıktı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yürekleri yakan bir trafik kazası yaşandı. Sokakta oynayan 2 yaşındaki Leyla Şaylı, kargo dağıtımı yapan hafif ticari aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Tüm Türkiye'yi üzen kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Suruç Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, hareket ettiği sırada talihsiz bir şekilde Leyla Şaylı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük Leyla'yı fark eden araç sürücüsü, zaman kaybetmeden kendi aracıyla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü.

MİNİK LEYLA KURTARILAMADI

Acil serviste doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen 2 yaşındaki Leyla Şaylı kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Leyla'nın vefat haberi ailesini ve tüm mahalleyi yasa boğdu.

KAZA ANLARI KAMERADA: SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kaza sonrası olay yerinde inceleme başlatılırken, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, facianın yaşandığı anlar bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa'da feci olay! Kargo aracının altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

Güvenlik kamerası görüntülerinde; araç aniden hareket ederken önünden geçen minik Leyla Şaylı'ya çarptığı, çevredekilerin panikle hemen yardıma koştuğu ve sürücünün yaralı çocuğu hızla araca alarak hastaneye götürdüğü anlar yer alıyor. Görüntüler, kazanın ne kadar trajik bir şekilde gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Leyla Şaylı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Leyla'nın cenazesi, ailesine teslim edilerek toprağa verilmek üzere Suruç'a geri getirildi.

