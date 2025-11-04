Şanlıurfa’da kahreden kaza! 2 yaşındaki Leyla ezilerek feci şekilde can verdi! O korkunç anlar ortaya çıktı

Kaza, akşam saatlerinde Suruç Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, hareket ettiği sırada talihsiz bir şekilde Leyla Şaylı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük Leyla'yı fark eden araç sürücüsü, zaman kaybetmeden kendi aracıyla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü.