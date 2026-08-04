Şanlıurfa’da kahreden kaza! Nine ve iki torunu yan yana defnedildi

Nurdağı Kavşağı yakınlarında İsmail Doğruyol (46) idaresindeki 42 AEN 20 plakalı otomobil, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen iki TIR ve cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta büyük hasar oluşurken, otoyol adeta savaş alanına döndü. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ACI HABER OLAY YERİNDE GELDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, araçta bulunan Lütfiye Doğruyol ile 3 yaşındaki torunu Mert Asaf Doğruyol'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü İsmail Doğruyol, Melek Doğruyol ve Sadullah Çıtır ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

11 YAŞINDAKİ MUHAMMED METE'DEN DE ACI HABER GELDİ

Kazada ağır yaralanan 11 yaşındaki Muhammed Mete Doğruyol ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi.

HİLVAN'DA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Hayatını kaybeden Lütfiye Doğruyol ile torunları Mert Asaf ve Muhammed Mete Doğruyol'un cenazeleri, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Hilvan Devlet Hastanesi morguna getirildi.

KÜRTÇE AĞITLAR YÜKSELDİ

Cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Yakınlarını kaybetmenin acısını yaşayan aile fertleri ve mahalle sakinleri mezarlıkta Kürtçe ağıtlar yakarken, bazı yakınlar sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarının dinmediği defin töreni, yürek burkan görüntülere sahne oldu.