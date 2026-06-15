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Giriş Tarihi: 15.06.2026 00:32

Şanlıurfa’da kamyon ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyon ile kasalı elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kamyon ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 çocuk hayatını kaybetti
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Kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesi sınırlarında bulunan Suruç Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki kamyon ile 63 AAY 996 plakalı kasalı elektrikli motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunanlar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 yaşındaki Nuray Unutur hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.kamyon sürücüsü gözaltına alındı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA #SURUÇ

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Şanlıurfa’da kamyon ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 çocuk hayatını kaybetti
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