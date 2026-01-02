Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da kar yağışı sonrasın heyelan meydana geldi
Giriş Tarihi: 2.01.2026 01:03

Şanlıurfa’da kar yağışı sonrasın heyelan meydana geldi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yamaçlardan kopan büyük kaya parçaları, Mezra Mahallesi’ne giden yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yol yeniden açıldı.

Şanlıurfa’da kar yağışı sonrasın heyelan meydana geldi
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi yolunda iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı, bölgede dağdan taş ve kaya düşmelerine yol açtı.

ULAŞIM DURDU

Yamaçlardan kopan dev kaya ve taş parçaları, mahalle yolunu tamamen kapatarak ulaşımı durma noktasına getirdi.

YARALANAN OLMADI

Olay sırasında yoldan herhangi bir aracın ya da vatandaşın geçmemesi, yaşanabilecek olası bir facianın önüne geçti. Yolun kapandığını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine harekete geçildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İhbarın ardından bölgeye polis, jandarma, Birecik Belediyesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, iş makineleriyle yol üzerindeki kaya ve taşların kaldırılması için yoğun bir çalışma başlatıldı.

ÇALIŞMALAR SONRASINDA ULAŞIMA YENİDEN AÇILDI
Yaklaşık bir süre trafiğe kapalı kalan Mezra Mahallesi yolu, ekiplerin titiz çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, bölgede benzer risklere karşı sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da kar yağışı sonrasın heyelan meydana geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz