Şanlıurfa’da kar yağışı sonrasın heyelan meydana geldi

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi yolunda iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı, bölgede dağdan taş ve kaya düşmelerine yol açtı.
ULAŞIM DURDU
Yamaçlardan kopan dev kaya ve taş parçaları, mahalle yolunu tamamen kapatarak ulaşımı durma noktasına getirdi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İhbarın ardından bölgeye polis, jandarma, Birecik Belediyesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, iş makineleriyle yol üzerindeki kaya ve taşların kaldırılması için yoğun bir çalışma başlatıldı.
ÇALIŞMALAR SONRASINDA ULAŞIMA YENİDEN AÇILDI
Yaklaşık bir süre trafiğe kapalı kalan Mezra Mahallesi yolu, ekiplerin titiz çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
Yetkililer, bölgede benzer risklere karşı sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.