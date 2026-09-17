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Giriş Tarihi: 17.09.2026 15:49 Son Güncelleme: 17.09.2026 15:50

Şanlıurfa'da kasapta skandal görüntüler: Kilolarca bozuk et ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi

Şanlıurfa'da, Tarım Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir kasapta bozulmuş 315 kilo et ile çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. İşletmeye idari para cezası uygulandı.

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da kasapta skandal görüntüler: Kilolarca bozuk et ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi
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Şanlıurfa'da iş yerlerine yönelik denetim yapan, Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri, Ulubağ Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kasaba baskın yaptı.

315 KİLO ET İMHA EDİLDİ

İş yerinde denetim yapan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği bulunmayan 163 kilo tavuk eti ile bozulmuş ve kötü kokulu 152 kilo kırmızı et tespit edildi. Toplam 315 kilo sağlıksız ürüne imha edilmek üzere el konulurken, işletmeye ilgili mevzuat kapsamında 105 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'da kasapta 315 kilo bozuk et tespit edildi... | Video

KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ 825 ÜRÜN

Okul kantinlerinde yapılan denetimlerde ise son kullanma tarihi geçmiş 825 ürün tespit edildi. Tutanak tutularak el konulan ürünleri imha etmek için işlem başlatılırken, ilgili kantin hakkında da gerekli cezai işlem uygulandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞANLIURFA #HALİLİYE

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Şanlıurfa'da kasapta skandal görüntüler: Kilolarca bozuk et ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi
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