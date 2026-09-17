Şanlıurfa’da kasapta skandal görüntüler: Kilolarca bozuk et ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi

315 KİLO ET İMHA EDİLDİ
İş yerinde denetim yapan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği bulunmayan 163 kilo tavuk eti ile bozulmuş ve kötü kokulu 152 kilo kırmızı et tespit edildi. Toplam 315 kilo sağlıksız ürüne imha edilmek üzere el konulurken, işletmeye ilgili mevzuat kapsamında 105 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.
Şanlıurfa'da kasapta 315 kilo bozuk et tespit edildi... | Video
KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ 825 ÜRÜN
Okul kantinlerinde yapılan denetimlerde ise son kullanma tarihi geçmiş 825 ürün tespit edildi. Tutanak tutularak el konulan ürünleri imha etmek için işlem başlatılırken, ilgili kantin hakkında da gerekli cezai işlem uygulandı.