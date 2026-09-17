Şanlıurfa’da kasapta skandal görüntüler: Kilolarca bozuk et ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi

315 KİLO ET İMHA EDİLDİ

İş yerinde denetim yapan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği bulunmayan 163 kilo tavuk eti ile bozulmuş ve kötü kokulu 152 kilo kırmızı et tespit edildi. Toplam 315 kilo sağlıksız ürüne imha edilmek üzere el konulurken, işletmeye ilgili mevzuat kapsamında 105 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'da kasapta 315 kilo bozuk et tespit edildi... | Video