Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 4 ölü

Kaza, Şanlıurfa-Suruç D400 karayolu üzerindeki Yanaloba mevkiinde meydana geldi. AK Parti Suruç İlçe Başkanı İbrahim Uçar'ın amcasının oğlu Zeynel Abidin Uçar yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen ve Gaziantep'e giden Müslüm Yılmaz idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Zeynel Abidin Uçar, Müslüm Yılmaz, Rejber Demirkol ve Âdem Korukmaz (18) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçlardaki 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerin üzün süre çalışması sonucu kazada hayatlarının kaybedenler araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayatlarını kaybeden 4 kişi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ ŞILDAK, TUĞGENERAL AVKIRAN VE KAYMAKAM BALKANLIOĞLU OLAY YERİNDE

Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve Suruç Kaymakamı Âdem Balkanlıoğlu olay erine giderek incelmelerde bulundu. Olay yerinde kazaya ilişkin yaptığı açıklamada Vali Şıldak, "Bu gece Suruç-Birecik yolunda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında maalesef dört vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.