Şanlıurfa’da katliam gibi kaza! Otomobille kamyon çarpıştı: Ortalık savaş alanına döndü

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Arıkök Mahallesi yakınlarında, sürücüsü Batuhan Akar'ın kontrolünden çıkan 44 BA 255 plakalı otomobil, yolun karşı şeridine geçip İ.H.Y. idaresindeki 33 BDJ 92 plakalı kamyonla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Halime, oğlu Tunahan (7) ile kızı Umay (3) kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti.
Batuhan Akar'ın Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.
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