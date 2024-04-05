SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var | Video 05.04.2024 | 14:25 Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı var. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bozova ilçesinin Çakmaklı mahallesi mevkisinde yaşandığı bildirilen kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk ediliyor.