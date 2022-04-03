Şanlıurfa’da kavga: 14 yaralı

Kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 14 kişi aldığı darbelerle yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları dağıttı. Sağlık ekipleri de kavgada yaralanan 14 kişiyi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.