Şanlıurfa’da kavga: 14 yaralı

Kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 14 kişi aldığı darbelerle yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları dağıttı. Sağlık ekipleri de kavgada yaralanan 14 kişiyi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
Kavgada yaralanan Ahmet Çalışkan (71), Hedile Çalışkan (34) Hüseyin Çalışkan (39), Halil Kiraz (63), Hüseyin Kılıç (23), İde Gökakmeşe (42), Nilüfer Kılıç (31), Mehmet Ali Kılıç (39) ve Ahmet Kahraman Çalışkan (58) Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fevzi Erkan (26) Harran Üniversitesi Hastanesine, Ali Çetindağ ise Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken kavgayla ilgili soruşturma başlattı.
Olayın hemen ardından İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile birlikte Ugurlu Mahallesi'ne giden Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılan yaralılar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Burada ailelerle görüşen Vali Erin, vahim olayın daha da büyümemesi için sükûnet çağrısı yaptı.