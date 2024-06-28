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Giriş Tarihi: 28.6.2024 12:24 Son Güncelleme: 28.6.2024 13:13

Şanlıurfa'da kaybolan genç kadın aranıyor

Şanlıurfa'da evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen 35 yaşındaki Zeynep Yeken kayıplar karıştı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kaybolan genç kadın aranıyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ikamet eden evli 35 yaşındaki Zeynep Yeken, kayıplara karıştı. Akçakale ilçesinde evli olan ve ilçeye bağlı Sevimli mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret eden ev dün sabah saatlerinde evden habersiz şekilde çıkan 35 yaşındaki Zeynep Yeken'den bir daha haber alınamadı.

Kaybolan Zeynep Yeken'in ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri tarafından hemen arama çalışmaları başlatıldı. Kadının en son Şanlıurfa merkeze geldiği ve toplu taşımanın olduğu toplanma merkezinde görüldüğü belirtildi.

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Şanlıurfa'da kaybolan genç kadın aranıyor
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