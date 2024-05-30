Şanlıurfa’da kaybolan genç kızdan acı haber

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 14 yaşındaki Senem Han isimli çocuk geçtiğimiz günlerde kayboldu. Çocukları kaybolan aile Polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.
Küçük Senem'in son olarak Karşıyaka mahallesinde bulunan DİS Kanal boyunda görüldüğü aktarıldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis ekipleri küçük kızı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Küçük kızı arama çalışmaları sürerken acı haber aileye ulaştı. Arama çalışmalarının 5. gününde 14 yaşındaki Senem Han'ın cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın cansız bedeni DSİ Ana sulama kanalında bulundu. Küçük kızın cansız bedeni kanaldan çıkarıldıktan otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.