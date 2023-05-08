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Giriş Tarihi: 8.5.2023 19:15 Son Güncelleme: 8.5.2023 19:35

Şanlıurfa’da kayıp çocuklardan acı haber

Şanlıurfa’da okuldan çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 çocuktan biri eğitim gördükleri okulun yanında bulunan sulama kanalında ölü olarak bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kayıp çocuklardan acı haber

Şanlıurfa'da 5 Mayıs Cuma gününden bu yana kayıp olarak ve her yerde aranan 14 yaşlarındaki Ahmet Serhat Kurt ve arkadaşı Mehmet Fırat Tunç son olarak eğitim gördükleri Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi'nin yanındaki sulama kanalı yakınlarında görüldü.

Kamera kayıtları üzerine harekete geçen ekipler, suları keserek sulama kanalında arama gerçekleştirdi. Yaşanan gelişme üzerine çocukların yakınları olay yerine gitti. Dalgıç polisler tarafından çocuklardan Ahmet Sernat Kurt'un cansız bedeni su içerisinden çıkarıldı. Çocukların yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Sernat Kurt'u cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Fırat Tunç'ın bulunması için dalgıç polisler sulama kanalında arama çalışmalarını bürdürüyor

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Şanlıurfa’da kayıp çocuklardan acı haber
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