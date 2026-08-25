Şanlıurfa’da kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin Otoyol Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile JASAT ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör