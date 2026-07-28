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Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:27

Şanlıurfa'da korku dolu anlar! İki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Yaralılar var!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kız alıp verme meselesi meydana gelen kavga kanlı bitti. Husumetli olan iki aile arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Feci olayda 3 kişi yaralıların olduğu bilgisine ulaşılırken 7 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Şanlıurfa’da korku dolu anlar! İki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Yaralılar var!
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Olay, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi 655'inci Sokak'ta meydana geldi. Daha önce kız alıp verme meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Gören ve Keklikci ailelerinin fertleri sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Her iki gruptaki kişiler yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı. Kavgada Serdar G., Ayhan G. ve Hikmet K. saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, olaya karıştığı belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulunurken, silahlara da el konuldu.

SİLAHLI KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, silahlı kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde tarafların birbirlerine silahlarla ateş açtığı ve vatandaşların ise panik içerisinde kaçıştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞANLIURFA #HALİLİYE

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Şanlıurfa'da korku dolu anlar! İki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Yaralılar var!
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