Şanlıurfa’da korku dolu anlar! İki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Yaralılar var!

3 KİŞİ YARALANDI

Her iki gruptaki kişiler yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı. Kavgada Serdar G., Ayhan G. ve Hikmet K. saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.