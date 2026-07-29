Şanlıurfa’da korkunç cinayet! Cani eş karısını kurşunlayarak vahşice katletti: Silahı kendisine doğrultup…

Edinilen bilgiye göre olay, kırsal Alanyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Müslüm Bulut (38) ile eşi Aysel Bulut (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşi Aysel Bulut'u tabancayla vurarak öldüren Müslüm Bulut, daha sonra aynı silahla intihar etti.