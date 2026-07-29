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Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:03

Şanlıurfa’da korkunç cinayet! Cani eş karısını kurşunlayarak vahşice katletti: Silahı kendisine doğrultup…

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Aralarında çıkan tartışmada Müslüm Bulut 35 yaşındaki eşi Aysel Bulut’u kurşun yağmuruna tutarak vahşice katletti. Cani eş yine aynı silahla kendi yaşamına son verdi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Şanlıurfa’da korkunç cinayet! Cani eş karısını kurşunlayarak vahşice katletti: Silahı kendisine doğrultup…
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Edinilen bilgiye göre olay, kırsal Alanyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Müslüm Bulut (38) ile eşi Aysel Bulut (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşi Aysel Bulut'u tabancayla vurarak öldüren Müslüm Bulut, daha sonra aynı silahla intihar etti.

EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SURUÇ #ŞANLIURFA

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Şanlıurfa’da korkunç cinayet! Cani eş karısını kurşunlayarak vahşice katletti: Silahı kendisine doğrultup…
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