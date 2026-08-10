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Giriş Tarihi: 10.08.2026 11:24 Son Güncelleme: 10.08.2026 15:38

Şanlıurfa'da korkunç evlat dehşeti: 85 yaşındaki annesini öldüresiye dövdü! Meğer İsviçre’de eşini boğup…

SON DAKİKA | Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde İslim Yaprak (85), oğlu İbrahim Yaprak (53) tarafından evinin bahçesinde sopayla öldüresiye dövüldü. Şüphelinin İsviçre'de eşini boğduğu ve 15 yıl hapis yattığı öğrenildi. 10 gün önce Türkiye'ye dönerek annesiyle yaşamaya başlayan şüpheli tutuklandı. İşte kan donduran olayın detayları...

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Olay, dün sabah saatlerinde ilçenin Türkmenören Mahallesi'nde meydana geldi. İslim Yaprak, oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopa ve yumrukla öldüresiye dövdü. Kanlar içerisinde kalan İslim Yaprak komşuları tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İsviçre'de eşini boğan ve bu olay nedeniyle yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliyesinin ardından 10 gün önce de Türkiye'ye gelip annesiyle yaşamaya başlayan İbrahim Yaprak, jandarma tarafından gözaltına alındı. Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaprak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİDDET ANI KAMERADA

Öte yandan İbrahim Yaprak'ın annesini sopa ile dövdüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde İbrahim Yaprak'ın elindeki sopa ile annesine defalarca vurduğu, aldığı darbeler nedeniyle yaşlı kadının bitkin düştüğü görüldü.

Böyle vicdansızlık görülmedi! 85 yaşındaki annesini sopa ile dövdü: O anlar kamerada

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Şanlıurfa'da korkunç evlat dehşeti: 85 yaşındaki annesini öldüresiye dövdü! Meğer İsviçre’de eşini boğup…
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