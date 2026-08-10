Şanlıurfa'da korkunç evlat dehşeti: 85 yaşındaki annesini öldüresiye dövdü! Meğer İsviçre’de eşini boğup…

Olay, dün sabah saatlerinde ilçenin Türkmenören Mahallesi'nde meydana geldi. İslim Yaprak, oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopa ve yumrukla öldüresiye dövdü. Kanlar içerisinde kalan İslim Yaprak komşuları tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.