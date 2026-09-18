Şanlıurfa’da korkunç gasp olayı: Ev sahibinin ellerini bağlayıp altın ve parasını gasp ettiler

EVE GİDEN ÇOCUKLARI BULDU

Bir süre sonra eve giden çocukları, annelerini bağlı halde yaralı olarak görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ayağından bıçakla yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri ise evde yaptıkları incelemede kimliklerini belirlediği kadınların başka bir ilçeden Suruç ilçesine gelerek olayı gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Kadınları yakalamak için çalışmalar devam ederken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör