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Giriş Tarihi: 18.09.2026 16:52

Şanlıurfa'da korkunç gasp olayı: Ev sahibinin ellerini bağlayıp altın ve parasını gasp ettiler

Şanlıurfa Suruç'ta dilencilik bahanesiyle bir eve giren 4 kadın hırsız, ev sahibi kadını bıçaklayıp sandalyeye bağladı. 18 cumhuriyet altını ve paraları çalarak kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

İHA Yaşam
Şanlıurfa’da korkunç gasp olayı: Ev sahibinin ellerini bağlayıp altın ve parasını gasp ettiler
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde olay yaşandı. İddiaya göre, ev sahibi Müslüm A. işte olduğu sırada evine giden 4 kadın hırsız, evde tek başına olan eşi Şemse A.'yı (50) etkisiz hale getirdikten sonra sandalyeye bağladı. Yardım çağırmaması için Şemse A.'nın ağzını da bağlayan hırsızlar, evdeki 18 cumhuriyet altını ile bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı.

EVE GİDEN ÇOCUKLARI BULDU

Bir süre sonra eve giden çocukları, annelerini bağlı halde yaralı olarak görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ayağından bıçakla yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri ise evde yaptıkları incelemede kimliklerini belirlediği kadınların başka bir ilçeden Suruç ilçesine gelerek olayı gerçekleştirdiklerini tespit etti.
Kadınları yakalamak için çalışmalar devam ederken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SURUÇ #ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da korkunç gasp olayı: Ev sahibinin ellerini bağlayıp altın ve parasını gasp ettiler
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