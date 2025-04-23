Şanlıurfa’da korkunç kaza: 2 ölü,1 yaralı

Kaza, Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi Diyarbakır yolu üzerinde meydana geldi. Abdulsamet Şeyhanlıoğlu'nun kullandığı otomobil, Karaköprü istikametinde ilerlerken bir anda savrularak önce 63 AİM 193, ardından 27 AİP 368 ve 34 D 1863 plakalı park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araç hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Abdulsamet Şeyhanlıoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta sıkışan Mehmet Zafer Bağdat ve Mehmet Şeyhanlıoğlu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Mehmet Şeyhanlıoğlu da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Zafer Bağdat'ın tedavisi sürüyor. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.