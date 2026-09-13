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Giriş Tarihi: 13.09.2026 13:51

Şanlıurfa'da korkunç kaza! Damperi açık kamyon dehşet saçtı: Yaralılar var!

Şanlıurfa'da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Damperi açık ilerlediği iddia edilen kamyonun yol üzerindeki levhalara çarpması sonucu yaşanan olayda levha devrildi. Sağlık ekipleri peş peşe gelirken yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Şanlıurfa’da korkunç kaza! Damperi açık kamyon dehşet saçtı: Yaralılar var!
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Kaza, dün gece geç saatlerde Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu GAP Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damperi açık şekilde seyreden kamyon, yol üzerindeki trafik levhalarına çarptı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle devrilen levhalar, arkadan seyir halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞANLIURFA #KAZA

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Şanlıurfa'da korkunç kaza! Damperi açık kamyon dehşet saçtı: Yaralılar var!
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