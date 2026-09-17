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Giriş Tarihi: 17.09.2026 15:21

Şanlıurfa’da korkunç kaza! Lastiği patlayan TIR dehşet saçtı: Sürücü hayatını kaybetti!

Şanlıurfa’da meydana gelen kaza yürekleri burktu. Lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan TIR önündeki TIR’a çarptı. TIR şoförü Mahmut Yıldızgören (57) hayatını kaybetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da korkunç kaza! Lastiği patlayan TIR dehşet saçtı: Sürücü hayatını kaybetti!
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Kaza, öğle saatlerinde, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu Çobandere mevkisinde meydana geldi. Mahmut Yıldızgören yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen TIR'ın seyir halindeyken lastiği patladı. Yıldızgören'in kontrolünü kaybettiği TIR, aynı yönde ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yıldızgören'in hayatını kaybettiği belirlendi.

TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yıldızgören'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mahmut Yıldızgören'in cenazesinin, memleketi Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#VİRANŞEHİR #ŞANLIURFA

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Şanlıurfa’da korkunç kaza! Lastiği patlayan TIR dehşet saçtı: Sürücü hayatını kaybetti!
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