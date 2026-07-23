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Giriş Tarihi: 23.07.2026 14:56

Şanlıurfa’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle dehşet saçtı: Yaralılar var!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. 16 yaşındaki Abdullah B., dükkanını bastığı eniştesini pompalı tüfekle yaraladı. Saldırı sonrası aileler arasında çıkan kavgada da yaralılar olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle dehşet saçtı: Yaralılar var!
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Olay, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi 398'inci Sokak'ta meydana geldi. İzzet Y. ile eşi dün gece saatlerinde kavga etti. Aileler araya girerken bugün Abdullah B., eniştesi İzzet Y.'nin kuaför dükkanına gitti. Abdullah B., burada pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği İzzet Y. yaralandı, iş yerinde bulunan müşteriler panikle dükkandan kaçtı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırı sonrası iki aile bu kez sokakta karşı karşıya geldi. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya yaralı olan İzzet Y. de karıştı. Bu kavgada da İzzet Y.'nin kardeşi Halil Y., Abdullah B. ve Muhammet B. yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, toplam 4 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞANLIURFA #HALİLİYE

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Şanlıurfa’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle dehşet saçtı: Yaralılar var!
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