Şanlıurfa’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle dehşet saçtı: Yaralılar var!

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırı sonrası iki aile bu kez sokakta karşı karşıya geldi. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya yaralı olan İzzet Y. de karıştı. Bu kavgada da İzzet Y.'nin kardeşi Halil Y., Abdullah B. ve Muhammet B. yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.