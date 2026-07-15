Şanlıurfa’da korkunç olay! Hemşire kılığına girip bebek kaçırmaya çalıştı: Meğer daha önce…

Olay, önceki gece saat 03.40 sıralarında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni doğan ünitesinde yaşandı. İddiaya göre daha önce düşük yapan H.İ.Ö. isimli bir kadın, hemşire kılığında yeni doğan ünitesine giderek bir bebeği kucağına alarak yoğun bakım servisine götüreceğini söyledi.