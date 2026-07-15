Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da korkunç olay! Hemşire kılığına girip bebek kaçırmaya çalıştı: Meğer daha önce…
Giriş Tarihi: 15.07.2026 14:17

Şanlıurfa’da korkunç olay! Hemşire kılığına girip bebek kaçırmaya çalıştı: Meğer daha önce…

Şanlıurfa’da yaşanan olayda bir kadın hemşire kılığına girerek yeni doğan ünitesinden bebek kaçırmaya çalıştı. Durumdan şüphelenen hastane görevlisi felaketin önüne geçerken vicdansız kadın gözaltına alındı. Şüpheli hakkında öğrenilen o detay ise kan dondurdu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Şanlıurfa’da korkunç olay! Hemşire kılığına girip bebek kaçırmaya çalıştı: Meğer daha önce…
  • ABONE OL

Olay, önceki gece saat 03.40 sıralarında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni doğan ünitesinde yaşandı. İddiaya göre daha önce düşük yapan H.İ.Ö. isimli bir kadın, hemşire kılığında yeni doğan ünitesine giderek bir bebeği kucağına alarak yoğun bakım servisine götüreceğini söyledi.

HASTANE GÖREVLİSİ FELAKETİN ÖNÜNE GEÇTİ

Kadının durumundan şüphelenen hastane görevlisi, yoğun bakım ünitesine kadar refakat etmek istedi. Hastane görevlisinin yanından ayrılmaması nedeniyle panikleyen kadın, bebeği bırakarak kaçtı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİNİ GÜVENLİK KAMERASI AÇIĞA ÇIKARDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini belirledikleri kadını Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından Eyyübiye ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, adliyeye sevk edildi. Elbisesi ile yüzünü kapatmaya çalışan kadın, basın mensuplarının sorularını ise cevapsız bıraktı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞANLIURFA #EYYÜBİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da korkunç olay! Hemşire kılığına girip bebek kaçırmaya çalıştı: Meğer daha önce…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA