Şanlıurfa’da korkunç olay! Hemşire kılığına girip bebek kaçırmaya çalıştı: Meğer daha önce…

Olay, önceki gece saat 03.40 sıralarında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni doğan ünitesinde yaşandı. İddiaya göre daha önce düşük yapan H.İ.Ö. isimli bir kadın, hemşire kılığında yeni doğan ünitesine giderek bir bebeği kucağına alarak yoğun bakım servisine götüreceğini söyledi.
HASTANE GÖREVLİSİ FELAKETİN ÖNÜNE GEÇTİ
Kadının durumundan şüphelenen hastane görevlisi, yoğun bakım ünitesine kadar refakat etmek istedi. Hastane görevlisinin yanından ayrılmaması nedeniyle panikleyen kadın, bebeği bırakarak kaçtı.
ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİNİ GÜVENLİK KAMERASI AÇIĞA ÇIKARDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini belirledikleri kadını Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından Eyyübiye ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.