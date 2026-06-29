Şanlıurfa'da korkunç olay! Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı: "Babam ve amcam kurtardı!"

"BABASI VE AMCASI KURTARDI"

Abdulkadir'in dayısı Hüseyin Saran ise "Çocuklar babalarının yanına giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Reyhan yardım isteyince babası ve amcası hızla müdahale ederek Abdulkadir'i kurtardı. Olayın ilk gününden bugüne kadar bizleri yalnız bırakmayan, destek olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.