Şanlıurfa’da korkutan deprem

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde dün saat 10.40'ta 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye ve Adıyaman olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 7.39 kilometre olarak ölçüldü. Deprem sırasında evlerde, işyerlerinde ve çeşitli noktalarda bulunan vatandaşlar sarsıntıyı hissederken, bazı kişiler güvenlik amacıyla açık alanlara çıktı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Pınarbaşı Mahallesi'nde bazı ev ve ahırların duvarlarında derin çatlaklar ve çökmeler meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hasar Koordinasyon Komisyonu ekipleri, bölgeye gelerek hasar tespit çalışmasına başladı. Mahalle sakinleri ve depremden etkilenen vatandaşlar, "4-5 evde hasar var. Bazı evlerin köşesi yıkıldı, bazılarında kısmi çatlaklar var. Evimiz bayağı hasar aldı. Çok şükür canımıza bir şey olmadı" dedi. Şanlıurfa'da eğitimöğretime, 1 gün süre ile ara verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör