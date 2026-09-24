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Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:37

Şanlıurfa'da korkutan kaza: Servis dükkana daldı! 10 yaralı

Şanlıurfa'da işçi servisi kontrolden çıkarak dükkana daldı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

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İHA
Şanlıurfa’da korkutan kaza: Servis dükkana daldı! 10 yaralı
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Edinilen bilgiye göre kaza, saat 07.00 sıralarında Karaköprü ilçesi kırsal Gölpınar Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen işçi servisi, iddiaya göre kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir dükkana daldı. Kazada 10 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 7 kişi ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Şanlıurfa kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişinin ise özel araçlarla hastaneye götürüldüğü belirlendi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da korkutan kaza: Servis dükkana daldı! 10 yaralı
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