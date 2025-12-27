Şanlıurfa’da kurye dehşeti: Sipariş götürdüğü 2 kardeşi bıçakladı!

Akılalmaz olay, dün akşam saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. M.E.T. ile ağabeyi H.T. online yemek sipariş platformu aracılığıyla döner ve içecek siparişi verdi. Siparişi götüren kurye Ö.C.T. ile kardeşler arasında yemeklerin geç geldiği ve pos cihazı olmaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kurye Ö.C.T., yanında bulunan bıçakla M.E.T. ve H.T.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayıp, kaçtı.