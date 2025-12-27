Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da kurye dehşeti: Sipariş götürdüğü 2 kardeşi bıçakladı!
Şanlıurfa’da kurye Ö.C.T., ile sipariş götürdüğü iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmada H.T. (24) ile kardeşi M.E.T. (24) bıçakla yaralandı.

Akılalmaz olay, dün akşam saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. M.E.T. ile ağabeyi H.T. online yemek sipariş platformu aracılığıyla döner ve içecek siparişi verdi. Siparişi götüren kurye Ö.C.T. ile kardeşler arasında yemeklerin geç geldiği ve pos cihazı olmaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kurye Ö.C.T., yanında bulunan bıçakla M.E.T. ve H.T.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayıp, kaçtı.

YARALI KARDEŞLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Ö.C.T., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

