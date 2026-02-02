Şanlıurfa’da kuyumcu dükkanında silahlı soygun: 1 sivil polis yaralı!

Korkutan olay, Narlıkuyu Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'ndaki Şakir Çınar'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana kar maskeleriyle giren 3 şüpheli, iş yerinde bulunanları silahla tehdit edip, tezgahtaki altın ve paraları aldı. İzinli olan ve altın alışverişi yapmak için dükkanda bulunan polis memuru Serkan İ., olaya müdahale edince saldırganlar tarafından ayağından vuruldu.