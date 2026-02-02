Şanlıurfa’da kuyumcu soygunu! 1 polis yaralandı, o olayda acı detay: Baba da 8 yıl önce...

Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi mehmet hafız caddesinde bulunan bir kuyumcuda iddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı ve kar maskeli 3 kişi, kuyumcuya girerek soygun girişiminde bulundu. Soygun girişimi sırasında iş yerinde müşteri olarak bulunan bir polis soyguncular arasında arbede yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik sırasında yaşanan arbede sırasında açılan ateş sonucu bir polis silahla ayağından yaralandı. Bu sırada şüpheliler yaklaşık 4 milyon TL değerinde altını alarak olay yerinden kaçtı. Dükkân çalışanları durumu hemen polis merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis S.İ.'ye (33) ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı, daha sonra ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay inceleme ekipleri kuyumcu dükkanında inceleme ve parmak izi alma çalışmaları başlattı. Şüphelilerin, yaklaşık 4 milyon TL değerinde altını alarak olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı.

KUYUMCUNUN BABASI 8 YIL ÖNCE SOYGUNCULAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Olayla ilgili inceleme sürüyor. Soyulan kuyumcunun babası Hüseyin çınar 8 yıl önce kahramanmaraş'tan altın getirirken Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde otoyolda soyguncular tarafından öldürülerek altınlarını almışlardı.