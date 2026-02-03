Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da kuyumcuya saldırı! 4 milyon lira değerindeki altın gasp edildi
Giriş Tarihi: 3.02.2026 16:13

Şanlıurfa’da kuyumcuya saldırı! 4 milyon lira değerindeki altın gasp edildi

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bir kuyumcuya yönelik gerçekleştirilen silahlı yağma ve silahlı kasten yaralama olayının failleri, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Maskeli saldırganların 4 milyon liralık altın gasp ettiği olayda bir polis memuru yaralandı.

SENA UYANER
Olay, Şanlıurfa Karaköprü'de faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Yüzleri maskeli, tabanca ve pompalı tüfekle silahlanmış 3 şüpheli, kuyumcuya girerek yaklaşık 4 milyon TL değerindeki altını gasp etti. Soygun sırasında dükkanda müşteri olarak bulunan polis memuru S.İ., şüphelilerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralandı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, olaya karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda M.A., E.A., İ.D., E.Ç., H.A. ve A.A. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı.

SİLAH VE ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şahıslar hakkında "Nitelikli Yağma" ve "Silahlı Kasten Yaralama" suçlarından adli işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında olayda kullanılan otomobilin yanı sıra 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve gasp edilen altınlar ele geçirildi.



"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ SUNUYORUM"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yaralanan Polisimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

