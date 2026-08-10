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Giriş Tarihi: 10.08.2026 20:36

Şanlıurfa’da lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 yaralı!

Şanlıurfa'da bir zincir markette meydana gelen olayda, lavabo giderini açmak için kullanılan kimyasal madde bomba gibi patladı. Meydana gelen olayda 6 kişi yaralanırken, olay yerinde inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Şanlıurfa’da lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 yaralı!
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Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zincir market sorumlusu, tıkanan lavabo giderini açmak için su tesisatçısına haber verdi.

Markete gelen 3 tesisatçı, mutfak bölümündeki lavabo giderini açmak için içerisine kimyasal sıvı açıcı döktü. Üzerine sıcak su dökülen sıvı maddenin bomba gibi patlaması sonucu 3'ü tesisatçı, 3'ü de market çalışanı olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 6 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Polis ve AFAD ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

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#AFAD #ŞANLIURFA

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Şanlıurfa’da lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 yaralı!
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