Şanlıurfa’da madde bağımlısı genç, annesini öldürdü babasını ağır yaraladı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpıyar Mahallesinde yaşanan olayda, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi, ailesiyle tartışma yaşadı. Madde bağımlısı kişi, 76 yaşındaki annesi Hanife B.'yi ve 81 yaşındaki babası Emin B.'yi silahla vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlileri yaptığı kontrollerde anne Hanife B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Baba Emin B. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Baba Emin B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi Emniyet ekipleri kaçan şahsın yakalanması için inceleme başlattı.