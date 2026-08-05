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Giriş Tarihi: 5.08.2026 19:29

Şanlıurfa'da mal paylaşımı kavgası! Aileler taş ve sopalarla birbirine girdi: 9 yaralı

Şanlıurfa'da iki kardeş arasında mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavga dönüştü. Aile fertlerinin de karıştığı kavgada 9 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA
Şanlıurfa’da mal paylaşımı kavgası! Aileler taş ve sopalarla birbirine girdi: 9 yaralı
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Olay, akşam saatlerinde Yazılıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşler arasında iddiaya göre mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Aile fertlerinin de karıştığı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'da mal paylaşımı kavgası! Aileler taş ve sopalarla birbirine girdi: 9 yaralı
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