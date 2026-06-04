Şanlıurfa’da motosiklet deposunda yangın

Edinilen bilgilere göre, Haliliye ilçesi Kamberiye Mahallesi Seyfettin Sucu Sokak üzerinde bulunan motosiklet deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler çevredeki iş yerlerine ve binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında motosiklet deposunda maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör