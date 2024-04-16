Şanlıurfa’da motosiklet TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İncirli Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. D-400 Karayolu üzerinden Viranşehir istikametine seyreden 16 yaşındaki Abdulkadir Uğur idaresindeki motosiklet, önünde seyreden M.Ö.(40) sevk idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Abdulkadir Uğur ve 15 yaşındaki arkadaşı H.A . yola savrularak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ağır yaralanan sürücü Abdulkadir Uğur ve H.A. ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Abdulkadir Uğur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdulkadir Uğur'un cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis Kazayla ilgili soruşturma başlattı.