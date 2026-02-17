Şanlıurfa’da muhtarın yaralandığı kavga büyüdü: Bugünde birbirlerine girdiler! 10 yaralı

DÜN MUHTAR YARALANMIŞTI

Dün yaşanan olayda ise Dorumali Mahallesi Muhtarı İ.Ş.D. ile husumetlisi M.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, mahalle muhtarı henüz kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen silahtan çıkan mermi ile omuzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı muhtarı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.