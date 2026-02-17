Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da muhtarın yaralandığı kavga büyüdü: Bugünde birbirlerine girdiler! 10 yaralı
Şanlıurfa'da muhtarın yaralandığı kavga büyüdü: Bugünde birbirlerine girdiler! 10 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün mahalle muhtarının yaralandığı kavga bugün büyüyerek devam etti. Bugün yaşanan ikinci kavgada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Dorumali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan taraflar arasında kavga çıktı. Kavga nedeniyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, kavga edenleri ayırmaya çalıştı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 10 KİŞİ YARALANDI

Kavga güçlükle sonlandırılırken yaralanan 10 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Akçakale, Harran ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DÜN MUHTAR YARALANMIŞTI

Dün yaşanan olayda ise Dorumali Mahallesi Muhtarı İ.Ş.D. ile husumetlisi M.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, mahalle muhtarı henüz kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen silahtan çıkan mermi ile omuzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı muhtarı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

