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Giriş Tarihi: 14.5.2025 11:50

Şanlıurfa'da öğrencileri taşıyan servis TIR'a çarptı: 8'i öğrenci 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenci öğrenci servis minibüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi yaralandı.

DHA
Şanlıurfa’da öğrencileri taşıyan servis TIR’a çarptı: 8’i öğrenci 9 yaralı

Şanlıurfa'daki kaza, sabah saatlerinde, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. R.Ç.'nin kullandığı 63 AIT 160 plakalı öğrenci servis minibüsü, A.A.'nın kullandığı 06 FB 0687 plakalı TIR'a çarptı.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada servis sürücüsü ve araçtaki 8 öğrenci yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da öğrencileri taşıyan servis TIR'a çarptı: 8'i öğrenci 9 yaralı
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