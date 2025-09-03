Şanlıurfa’da otobüs şoförüne bıçaklı saldırı: Oğlu hayatını kurtardı

"BENDEN HARAÇ İSTEDİLER"

Yaşananları anlatan otobüs şoförü Mehmet Kaymaz, "Ben bu şahısları tanımıyorum. Bu olaydan bir gün önce önümü kestiler. Yine bu şekilde beni gasp etmeye çalıştılar. Benden haraç istediler. Aradan bir gün geçti, yine çalışıyordum işim bitti, eve dönüyordum. Tekrar önümü kestiler benden haraç istediler. Ben de kendimi korurken bıçak koluma geldi. Kendimi korumasaydım bıçak kalbime doğru gelebilirdi. Buradan devlet büyüklerime sesleniyorum, bugün başıma gelen yarın başkasının başına da gelebilir. Bu tür olayların önüne geçilebilmesi için önlem alınmasını istiyorum. Valimizden, belediye başkanımızdan, bütün büyüklerimize buradan sesleniyorum, bugün başıma gelen yarın başkasının başına da gelebilir. Bu tür olayların önüne geçilebilmesi için önlem alınmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.