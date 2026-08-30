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Giriş Tarihi: 30.08.2026 21:05

Şanlıurfa'da otomobil devrildi, hurdaya döndü: Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 9 kişi yaralandı.

İHA
Şanlıurfa’da otomobil devrildi, hurdaya döndü: Yaralılar var
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Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep D-400 karayolunun Suruç ilçesi mevkisinde meydana geldi.

Şanlıurfa'dan Gaziantep istikametine seyir halinde olan Y.K. yönetimindeki 63 ANF 855 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Y.K. ile araçta bulunan A.F., F.K., M.K., K.K., H.K., H.K., E.K. ve İ.H.K. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA #SURUÇ #GAZİANTEP

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Şanlıurfa'da otomobil devrildi, hurdaya döndü: Yaralılar var
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