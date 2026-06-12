Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Sanayi Sitesi Kavşağı, Dinlence Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sanayi Sitesi istikametinden ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan 16 yaşındaki Aziz Gümüş'ün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, genç sürücü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aziz Gümüş, ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç sürücü, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili polis ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör