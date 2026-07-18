Şanlıurfa’da otomobil tahliye kanalına düştü! 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Kazanın ardından araçta bulunan yaralılar otomobil içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.