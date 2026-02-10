Şanlıurfa’da otomobil uçuruma devrildi

Kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi Çevreyolu kavşağında meydana geldi. Emircan Taban'ın (21) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, uçuruma yuvarlanan araçta sıkışan sürücü Emircan Taban'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen ağır yaralı sürücü, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Taban'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı