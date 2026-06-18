Şanlıurfa’da otomobilde ölü olarak bulundu

Edinilen bilgilere göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki Karşıyaka Semt Pazarı alanında meydana geldi. Pazar yerinde uzun süre park halinde duran bir otomobilin hareket etmemesi çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Araç içerisindeki kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, otomobilde bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin 27 yaşındaki M.N.A. olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde, genç adamın başından silahla vurulduğu belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevrede detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki çalışmalarının ardından M.N.A.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirirken, ölümün cinayet mi yoksa intihar mı olduğunun yapılacak incelemeler ve adli tıp raporunun ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör