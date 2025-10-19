Şanlıurfa‘da otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Yukarı Göklü Mahallesi civarında bulunan Düğün Salonu civarında meydana geldi. Yusuf Sönmez yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobil kendisine çarptı. Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Yusuf sönmez'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından, Yusuf Sönmez .'nin cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü, olayın ardından Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.