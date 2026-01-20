Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.01.2026 12:30

Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşı tarafına geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Aysel İşeri (48)Ambulansla, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kadın hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz