Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 1.08.2026 00:42

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yusuf Eyyüp Sarı Yusuf Eyyüp Sarı
Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Kaza, Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necati Ersin Karakayalı (22) yönetimindeki 34 EJB 570 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Yalçın'a (72) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülsüm Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Gülsüm Yalçın'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ŞANLIURFA #SİVEREK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA