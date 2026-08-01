Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaza, Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necati Ersin Karakayalı (22) yönetimindeki 34 EJB 570 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Yalçın'a (72) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülsüm Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Gülsüm Yalçın'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör