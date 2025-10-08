Şanlıurfa’da pompalı tüfekli kavga: 6 yaralı

Olay, akşam Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesnde meydana geldi., aralarında bir süredir husumet bulunan iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle apartman bahçesinde karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, taraflardan biri yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Diğer tarafın da karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kavga 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevre vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.

Olayın ardından bölgeye güvenlik şeridi çekilerek inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, apartman bahçesinde çok sayıda boş kartuş bulurken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet pompalı tüfek de ele geçirildi.. Polis kavga ile ilgili soruşturma başlattı