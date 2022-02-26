Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir mahallesinde bulunan Emniyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilden dumanlar yükseldiğini gören sürücü aracını hemen sağa çekti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yaşanılan olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.