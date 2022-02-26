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Giriş Tarihi: 26.2.2022 23:37 Son Güncelleme: 26.2.2022 23:45

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev aldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde seyir halinde olan otomobil bir anda alev aldı.

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir mahallesinde bulunan Emniyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilden dumanlar yükseldiğini gören sürücü aracını hemen sağa çekti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yaşanılan olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev aldı
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