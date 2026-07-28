Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil yandı! Araç kullanılamaz hale geldi

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abide Kavşağı istikametine seyreden otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı.

Aracından yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili güvenli bir noktaya çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak alevlerin etkisiyle otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör