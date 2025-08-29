Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 Kişi ağır yaralandı

Olay, Viranşehir ilçe merkezinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çatışma sırasında kurşunların hedefi olan Mahmut T. (28), vücuduna isabet eden mermilerle ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Mahmut T.Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.